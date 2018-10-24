İş Bankası’na sendikasyon kredisi
Türkiye İş Bankası, 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla 605 milyon Euro ve 276 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisini imzaladı.
Kredi anlaşmasında Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Corporate Bank ise ajan banka olarak görev aldı.
Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + yüzde 2,65, ABD Doları diliminde ise Libor + yüzde 2,75 oldu.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şöyle konuştu: “Mayıstaki işlemde olduğu gibi bu dönemde de ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan çok sayıda bankanın katılımının yanı sıra kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda bankamıza ve ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni teyit etti.”
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