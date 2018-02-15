İş Bankası’nda hedef fiyatımız 7,43 TL
“İş Bankası, 2017 son çeyrekte beklentilerin altında, çeyreksel bazda yüzde 0,9 azalışa 1,205 milyon TL konsolide olmayan net kâr açıkladı. Net kâr, 1,251 milyon TL olan tahminimizin ve 1,217 milyon TL olan piyasa beklentisinin yüzde 4 ve yüzde 1 altında gerçekleşti.
Bankanın 12 aylık kârı, 2016’ya göre yüzde 13 artarak 5,308 milyon TL’ye yükseldi. Bu rakam, yüzde 12,6 oranında ortalama sermaye getirisine işaret ediyor.
Net faiz gelirlerindeki güçlü artış, kredilerdeki ve mevduatlardaki güçlü büyüme, ticari zarardaki artış ve faaliyet giderlerindeki banka sosyal yardım sandığı açıkları kaynaklı artış, son çeyreğin öne çıkan unsurları.
Hisse için yüzde 17 sermaye maliyeti ve yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla ‘Gordon Büyüme Modeli’ni kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 7,43 TL, tavsiyemizi ‘tut’ olarak koruyoruz.”
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