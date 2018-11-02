İş Bankası’nda yeni atama
Türkiye İş Bankası’nın üst yönetiminde gerçekleşen atamayla Cahit Çınar, genel müdür yardımcısı oldu.
Hukuk müşavirlikleri, krediler portföy yönetimi, perakende krediler izleme ve takip, ticari ve kurumsal krediler izleme ve takip bölümleri, Cahit Çınar’ın sorumluluk alanında yer alıyor.
1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Çınar, 1991’de İş Bankası’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı ve 1992’de teftiş kurulunda müfettiş yardımcısı oldu.
2001 ile 2013 arasında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nün çeşitli kademelerinde yöneticilik görevinin ardından 2013 yılında Güneşli kurumsal şubesi müdürlüğüne getirildi. Son olarak ise 2016 yılında bankanın iştiraklerinden İşbank AG’nin genel müdürü olarak çalıştı.
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