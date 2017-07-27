İş Bankası’ndan tahvil halka arzı
2017 Temmuz itibariyle yurtiçi TL cinsi bono ve tahvil ihraçlarında yüzde 17’nin üzerinde pazar payı ile sektör lideri konumunu koruyan İş Bankası, 1718-19 Temmuz günlerinde iki finansman bonosu ve bir iskontolu tahvil ihraç ediyor.
08.01.2018 tarihinde itfa olacak 172 gün vadeli, 200 milyon TL nominal değerli finansman bonosu, benzer vadeli devlet iç borçlanma senetleri üzerine 30 baz puan ek getiri sağlıyor.
13.03.2018 tarihinde itfa olacak 235 gün vadeli, 250 milyon TL nominal değerli finansman bonosu, benzer vadeli devlet iç borçlanma senetleri üzerine 35 baz puan ek getiri sağlıyor.a
06.08.2018 tarihinde itfa olacak 382 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli iskontolu tahvil ise benzer vadeli devlet iç borçlanma senetleri üzerine 40 baz puan ek getiri sağlıyor.
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