İş Portföy fonu 507 milyon TL’ye ulaştı
İş Portföy’ün kurucu ve yöneticisi olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, 2 Ocak 2018 itibarıyla 507 milyon TL büyüklüğe ulaştı.
Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Türkiye’nin büyük şehirlerinde yer alan ticari mülkler ve ofis binalarına yatırım yaparak, elde edilen kira geliri ile değer artışıyla nitelikli yatırımcılara uzun dönemli ve istikrarlı getiri sağlamayı amaçlıyor.
İlk satış tarihi olan 19 Temmuz 2017’den 2 Ocak 2018’e kadar geçen sürede fon yüzde 7,10 oranında değer artışı kaydetti.
Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, yatırımcıların bireysel birikimleriyle ulaşamayacakları ölçekteki ticari gayrimenkullere yatırım yaparak uzun dönemli kiralamalar gerçekleştiriyor.
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