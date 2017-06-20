İş Portföy, yatırımcılardan talep topluyor
İş Portföy Yönetimi, Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu için 19 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında nitelikli yatırımcılardan talep topluyor.
29 milyar TL’lik yönetilen portföy büyüklüğü ve yüzde 21,2 pazar payı ile portföy yönetim sektörünün lideri konumunda bulunan İş Portföy, Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ile yatırımcılarına Türkiye’nin büyük şehirlerinde yer alan ticari ofislere yatırım yapma olanağı sunuyor.
Fon, yatırımcıların bireysel birikimleriyle ulaşamayacakları ölçekteki ticari gayrimenkullere yatırım yaparak uzun dönemli kiralamalar gerçekleştirecek.
Fona yatırım yapan müşteriler, hem ticari gayrimenkullerin sağladığı düzenli kira gelirine iştirak edecek hem de portföyde yer alan ofislerin değer artışından da yararlanabilecek.
Fona yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar, Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık Şubeleri, İş Yatırım Menkul Değerler ve İş Portföy aracılığıyla talepte bulunabilecek.
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