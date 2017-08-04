İş Portföy’den gayrimenkul fonunda rekor
Gayrimenkul yatırım fonları, var olan yatırım araçlarına yeni eklenen bir enstrüman. Portföy yönetim şirketleri içinde, bu seçeneği sunan iki şirket var: İş Portföy ve Akportföy.
Akportföy, kurduğu fonu aktifleştirdi ve bazı yatırımlarını realize etti. Sırada İş Portföy var. Şirket, nitelikli yatırımlardan 440 milyon lira toplayarak, en büyük gayrimenkul fonunu oluşturdu.
İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, gayrimenkul fonuna yatırılan 440 milyon liranın nasıl değerlendirileceğini, yatırım stratejilerini anlattı. Öncelikle söyleyelim, SPK düzenlemesine göre ‘nitelikli yatırımcı’ tanımına uyanlar bu fona yatırım yaptı. Yani, nakit 1 milyon TL’nin üzerinde varlık sahibi olan yatırımcıları kast ediyoruz.
Tevfik Eraslan, 440 milyon liranın nerede değerlendirileceğine ilişkin sorumuza şu yanıtı verdi: “İstanbul’da ofis binalarına yatırım yapacağız. Bazı yerlerle görüşmeler yaptık ve kısa bir liste oluşturduk.
Prensipte anlaştığımız yerlere ilişkin yasal araştırma sürecindeyiz. Yakın zamanda satın aldığımız, yatırım yaptığımız ofis merkezlerini ilan edecek duruma geleceğiz.”
ANADOLU’DA DA OLACAK
Ya İstanbul dışında yatırım yapılmayacak mı? Yanıt, evet yapılacak. Tercih? Tevfik Eraslan, şirket olarak İstanbul dışında banka şubesi olabilecek gayrimenkullere talip olduklarını söylüyor.
Burada da Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi illerin hedeflerinde olduğu bilgisini aktarıyor. Hatta fon, bu konuda ilk gayrimenkul alınımınıda yaptı.
İş GYO’nun Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Antalya ve Ankara Kızılay’da bulunan banka hizmet binaları toplam 69 milyon TL karşılığında İş Portföy’ün gayrimenkul fonuna satıldı.
440 milyon TL’nin tamamıyla gayrimenkul alınacak mı? Tevfik Eraslan, bu soruya da şu yanıtı veriyor: “SPK düzenlemesine göre, bu kaynağın en az yüzde 80’ini yatırıma yöneltmemiz gerekiyor. Biz de 400 milyon TL’lik yatırım yapacağız. 40 milyon TL’yi de likit varlıklarda değerlendireceğiz.”
Ofislere yapılacak yatırımlar için de aranan kriteler var. Tevfik Eraslan, örneğin, ödenecek bedelle yıllık kira getirisi çarpanının 15’i geçmeyeceğini söylüyor. Eraslan, “İstanbul’da 15 olan çarpan Anadolu’da daha altında olabilir. Anadolu’da 14 ve altında çarpanlarla yatırım yapmayı planlıyoruz” diyor.
YILDA İKİ KEZ
Yatırımcılar bu fona nasıl yatırım yapabilecek? Tevfik Eraslan’ın verdiği bilgiye göre, yatırımcılar yılda iki kez fona katılabilecek veya var olan paylarını satabilecek.
Bu işlemler haziran ve aralık aylarında yapılabilecek. Dolayısıyla önümüzdeki aralık ayında şirket, yatırımcılardan yeniden talep toplayacak. Yeni ürünün, sermaye piyasalarına katkısı ne olacak? Tevfik Eraslan, bu soruya da şu yanıtı veriyor: “Bu ürünle iki kesime hitap ediyoruz.
Birincisi, bireysel olarak gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için fiyatlar pahalı. Bazı illerde, merkezlerde ödenen bedelle, kira getirisi çarpanı 30-35 yılı bulabiliyor. Bizim çarpanlarımız ise belli. Böylece büyük bir tutarla, daha verimli, daha uygun koşullarda bir yatırımın kapısını açmış oluyoruz. Çarpanlar belli, yıllık getiri oranı da öyle.
Yatırım yaptığımız gayrimenkuller enflasyon kadar değerlense bile yıllık yüzde 7 civarında bir getiri söz konusu olabilecek. İkincisi, gayrimenkul geliştirenler için de yeni bir fon yaratma olanağı yaratmış oluyoruz.
Onlar da bireylere, şirketlere pazarlamak yerine bizlere de gelebilecekler. Bizlere özel proje geliştirebilecekler.” Satın alınan gayrimenkullerin değerlemesi nasıl olacak? Tevfik Eraslan’ın verdiği bilgiye göre, şirket yılda iki kez uzman şirketler vasıtasıyla değerleme yaptıracak.
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