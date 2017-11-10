Jet hasar ödeme ve yapay zeka
Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, yeni görevine başlarken özel sohbetlerde, sigorta sektöründe teknoloji kullanımını artırmak istediğini söylüyordu. Bu yöndeki hedefinin ilk ürünü de TURBO JET ile sundu.
Bu ürüne yönelik reklam kampanyası, sektörde farklı bir rekabeti getirecek gibi görünüyor. Müşterilerinden gelen küçük hasar bildirimlerini 5 saniye içinde ödemeyi içeren bu ürüne ilişkin ilk sonuç ve izlenimleri İlhami Koç’a sorduk.
Yurtdışında yapılan bu uygulamayı bilgi işlemden sorumlu genel müdür yardımcısıyla 6 ay önce konuştuğunu aktaran ilhami Koç, “Genel müdür yardımcımız, bunu yapmanın mümkün olduğunu söyledi ve biz de çalışmaya başladık. Nihayetinde sistem çalışıyor ve çok da iyi tepkiler aldık” diyor.
5 saniyede ne yapılıyor? Akıllı sistem, poliçe sahibinden gelen faturayı kontrol ediyor ve banka hesap bilgisine göre ödemeyi yapıyor. Koç, “Sistemde yapay zeka kullanılıyor” diyor.
Ya bundan sonrası? ilhami Koç, hasar ödemeleriyle başlayan sürecin, diğer hizmetlere de yansıtmak için çalıştıklarını söylüyor. ilk hedef satış tarafı. Örneğin, sigorta şirketleri arasında karşılaştırma siteleri teknoloji yoğun çalışırken, klasik acente sistemleri, bu teknolojiyle henüz bütünleşik değil. İlhami Koç’un hedefi de acenteleri de dijitalleştirmek.
İlhami Koç, “Yeni dönem için hedefimiz acenteleri dijital tarafının bir parçası haline getirmek” diyor. Böylece, acente sisteminin daha çok satışla birlikte, maliyetleri de düşüreceği hesaplanıyor.
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