Kadın çalışan oranını artıracağız
Geçen hafta içinde Bahreyn merkezli Al Baraka Banking Group’un Türkiye iştiraki Albaraka Türk, beş yıllık süreçte büyüme planlarını açıkladı. Buna göre hedef toplam aktifleri iki katına çıkarmak.
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, yaptığı değerlendirmede, “Önümüzdeki beş yılda toplam aktiflerimizi her yıl ortalama yüzde 15 arttırarak iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Utku, büyüme planlarını açıklarken çalışanların bunda önemli bir yeri olduğunu belirtti ve sektörden farklı olarak şube ve personel sayısında da büyümeye devam ettiklerini vurguladı.
Melikşah Utku’nun burada dikkat çektiği bir nokta da kadın çalışanlar oldu. Albaraka Türk’te kadın çalışan oranının yüzde 15 seviyelerine kadar çıktığını anlatan Utku, “Kadın çalışanların oranını artırmaya devam edeceğiz.
Yavaş yavaş yönetim kademesinde de yer almaya başladılar. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz, yükselmeleri konusunda destek oluyoruz. Şu anda bir şubemizin müdürü kadın” diyor.
Albaraka Türk’ün büyüme planları içinde yurtdışının önemli bir payı var. Burada özellikle dijtal bankacılık konusunda çalışmalar öne çıkacak. Albaraka Türk, Avrupa’ya dijital bankacılık ile açılacak.
Melikşah Utku, “Albaraka Türk, dijital bankacılıkta yeni bir model oluşturacak. Bu yıl içinde bir platform kurarak Avrupa’da faaliyete başlayacağız” diyor.
Yurtdışı büyüme planları çerçevesinde Irak Erbil’de bir şubesi olan Albaraka Türk Bağdat’ta da şube açma hazırlığı yapıyor. Melikşah Utku, “Arnavutluk ve Kazakistan pazarlarına da satın alma yaparak girmek istiyoruz” diyor.
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