Kâra geçiş sürecimiz biraz uzadı
Bireysel emeklilikte otomatik katılım, 2017’nin ana gündemi olmaya devam ediyor. Yeni yıla girerken bin ve üzeri çalışanı olan işletmelerdeki 1,8 milyon çalışanın ardından 1 Nisan’da 250 ile bin çalışanı olan işletmeler ile kamu kuruluşlarındaki toplamda 4 milyon çalışan sisteme dahil edildi.
Nisan ayında sisteme dahil olanların yarıdan fazlası kamudan geldi. Otomatik katılımda BES şirketlerinin de oldukça agresif olduğunu görüyoruz. Nisan ayında özellikle kamu kuruluşlarının sisteme dahil olması sürecinde kamu sermayeli emeklilik şirketleri önemli paylar aldılar.
2 Haziran tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine bakıldığında bu tablo net olarak görülebiliyor. 453 milyon TL’lik toplam fon büyüklüğü olan otomatik katılımda ilk üç sırayı Ziraat Hayat Emeklilik, Halk Hayat Emeklilik ve Vakıf Emeklilik alıyor.
Geçen hafta içinde bir araya geldiğimiz Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı ile bu konuyu konuştuk. Kamu kuruluşlarında kamu sermayeli emeklilik şirketlerinin neden bu kadar agresif olduklarını sorduk. Bilindiği üzere otomatik katılımda kesinti oranlarında yüzde 0,85 tavanı var.
Nisan ayındaki süreçte sisteme girecek şirketlere yüzde 0,85 oranının çok altında teklifler verildi. Özel bir portföy yönetim şirketinin genel müdürü, “Tavan oran bile çok düşük iken kamunun verdiği oranlarla rekabet etmenin olanağı yoktu” değerlendirmesini yapmıştı.
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı da şu açıklamayı yaptı: “Agresif değildik. Kamu kuruluşlarının çalıştığı bankalar, ağırlıklı olarak kamu bankaları. Yani burada ana sermayedarımız olan bankalarla birlikte yürütülen bir strateji söz konusu. Evet, kesinti oranlarını aşağı çektik, ancak bu sadece kâra geçiş sürecimizi biraz uzattı.”
Bu arada geçen hafta üç kamu bankasının genel kurulları yapıldı. Vakıfbank ve Halkbank’ın genel müdürleri değişirken, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevine yeniden seçildi.
Vakıfbank’ın genel müdürlüğü görevine bankanın eski yönetim kurulu başkanvekili Mehmet Emin Özcan atandı. İsmail Alptekin ise yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Bu değişimin iştiraklerin üst yönetimine yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor.
Halkbank’ın genel kurulunda yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Ziraat Katılım’ın genel müdürü Osman Arslan’ın bankanın yeni genel müdürü olarak atanması bekleniyor.
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