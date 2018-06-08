Kasko, konut ve KOBİ sigortalarında aktif olacağız
MAPFRE Sigorta, Nisan 2018 itibarıyla bireyselde 1,8 milyon, kurumsalda 117 bin 208 müşteri sayısıyla Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleri arasında yer alıyor.
MAPFRE Grup içinde ABD ve İspanya ile birlikte öncelikli bir yere sahip olan Türkiye, yüksek büyüme potansiyeliyle öne çıkan pazarlar arasında bulunuyor.
Biz de şirketin 2018’in ilk çeyreğine ait bilanço sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini öğrenmek için MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz ile bir araya geldik. Bu yılın ilk çeyreğini 712 milyon TL prim üretimiyle kapattıklarını söyleyen Munoz, vergi öncesi kârda yüzde 94, teknik kârda ise yüzde 30 büyüme yakaladıkları bilgisini verdi.
MAPFRE, Türkiye’deki sigorta şirketleri arasında mühendislik branşında 54,8 milyon TL prim üretimi ve yüzde 10,6 pazar payıyla ikinci sırada.
Sağlık branşında da 153,6 milyon TL’lik prim üretimi ve yüzde 7,6’lık payıyla dördüncü sırada bulunuyor. Bunun yanında kasko, yangın ve doğal afetler branşlarında da iddialı.
Sektörü uzun vadede trafik dışı ve hayat branşlarının büyüteceğini öngördüklerini belirten Alfredo Munoz, önümüzdeki dönemde kasko, konut ve KOBİ sigortalarında daha aktif olmayı hedeflediklerini vurguladı.
Munoz, “2018 sonuna kadar trafik branşı dışında yüzde 15 büyüme planlıyoruz. Yaşamda ise odağımıza risk ürünlerini alarak kârlı büyüme hedefimiz var. Bu yılki prim artış hedefimiz yüzde 30” diye konuştu.
MAPFRE Sigorta, kendi acentelerini oluşturmak adına da bir çalışma yürütüyor. Şirket, şu anda kendi içinde yetiştirdiği ve sadece MAPFRE ile çalışan 41 acenteye ulaştı. 2020’nin sonuna kadar ise 140 acenteye ulaşılması hedefleniyor.
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