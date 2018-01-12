Keler, Akbank’a genel müdür yardımcısı oldu
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı görevini de sürdüren Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, Akbank’a transfer oldu.
Ak Portföy’deki görevini 2011 yılından bu yana sürdüren Keler, Akbank’a özel bankacılık ve yatırım hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Ak Portföy’e katılmadan önce, finans sektörünün önemli kurumlarında üst düzey kademelerde görev alan Dr. Alp Keler, Fortis Portföy’de CEO, Fortis Investments’ta Global Exco Üyeliği ve ABN AMRO Asset Management Inc. Hong Kong’da yönetim kurulu üyeliği yaptı.
Ak Portföy için genel müdür ismi henüz belli değil ancak yakın zamanda bu göreve de atama yapılması bekleniyor.
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