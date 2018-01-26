KGF kredilerinde 4 öncelik
Kredi Garanti Fonu (KGF), geçen yıl, ekonomideki sıkışıklığı gidermede, 200 milyar TL’yi bulan krediye verdiği kefaletle büyük bir rol oynamıştı. Üstelik bugüne kadar yapılan tahsilatlarda korkulan olmadı ve batık kredi oranı sınırlı düzeyde kaldı.
Yani, “Kredilerin yarısı batacak, büyük bölümü batacak” gibi söylemler de boşa çıkmış oldu. Ancak bu yıla ilişkin beklentiler de var. Üstelik beklentiler her geçen gün daha sık dile getiriliyor.
Şirketler, sanayi ve ticaret odalarının başkanları, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler, KGF desteğinin sürmesi için sürekli açıklamalar ve hükümet nezdinde lobi yapıyor.
KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli de, bu yıl devam edecek destekler için son hazırlıkları yapıyor. Edindiğimiz bilgiye göre, bu yıla ilişkin verilecek desteklerin içeriği bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta belli olacak.
Bankacılardan aldığımız bilgiler doğrultusunda KGF kredilerindeki öncelikleri sizlere aktarmak istiyoruz. Burada dört önceliğin olduğunu aktaralım. Bu önceliklerin başında üreticiler geliyor. İkinci sırada ihracatçılar yer alıyor.
Kadın girişimcilere ve cazibe merkezleri olarak da adlandırılan kalkınmada öncelikli bölgelerden gelen taleplere de öncelik verilecek. Bir bankanın genel müdürü, “Geçen yıl kullandırılan krediler bankaların inisiyatifindeydi.
Banka, güvenli gördüğü her müşterisine KGF kredisi kullandırabiliyordu. Bu yıl herkese kredi olmadığını söyleyebiliriz. Bu yıl için dört öncelik çalışacak” diyor.
Tutar ne olacak? Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen yıldan kullandırılmayan 50 milyar TL ve geri ödemelerden gelen 5 milyar TL’nin kullandırılmaya başlanacağını söylemişti.
Edindiğimiz bilgiye göre, yukarıda sıraladığımız öncelikler doğrultusunda kredi hacmi genişleyecek. Bu da yeni kaynak değil de geçen yıl kullandırılan kredilerin geri ödemelerinin yine bu öncelikler doğrultusunda havuza aktarılmasıyla yapılacak.
Orta ölçekli bir bankanın genel müdürü, “Geri ödemelerden kaynaklanacak fon büyüklüğünün 70-80 milyar TL arasında olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, öncelikli dört kesime yönelik kullandırılacak kaynak 120-130 milyar TL civarında olacak” diyor.
Bankalara limit tahsisleri ne zaman yapılacak? Bu sorunun yanıtı için yine bankacıların kapısını çaldık. Bir bankacı, “Ocak sonu veya şubat ayının ilk haftasında limitlerin belirlenmiş ve bankalara tahsis edilmiş olacağını hesaplıyoruz. Bize gelen bilgiler bu yönde” diyor.
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