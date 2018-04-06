Kira Geliri Vergisi’ne dört taksit sağlıyor
Garanti Bankası’nın BonusFIaş uygulamasının içinde yer alan GarantiPay, 2017’de cirosunu 2016’ya göre 5,5 kat artırdı.
Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, 4,7 milyon BonusFlaş kullanıcısının 650’ye yakın sitede ve mobil uygulamada GarantiPay ile ödeme yapabildiğini aktardı.
GarantiPay’in kart sahiplerine online vergi ödemesi sağlayan tek cüzdan olarak hizmet verdiğini de söyleyen Işıl Akdemir Evlioğlu, şöyle devam etti: “Ocak 2018 MTV döneminde, Temmuz 2017’ye göre vergi ödemesi yapan kişi sayısı dört kat arttı.
Garanti müşterilerinin vergi ödemelerinde tercih ettiği GarantiPay ile Türkiye’de 262 online vergi dairesi üzerinden vergi ödemesi yapıldı. GarantiPay’i kullananlar, mart ayı boyunca Kira Geliri Vergisi’ni de dört taksitte ödeyebiliyor.”
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