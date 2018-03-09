KOBİ kredilerinde yüzde 24 büyüdük
31.12.2017 tarihli konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan Şekerbank’ın aktif büyüklüğü, 2016 yıl sonuna göre yüzde 32 artışla 31,3 milyar TL’ye ulaştı.
2017 net kârını 115 milyon TL’ye yükselten bankanın toplam öz kaynakları yüzde 7 artarak 2,7 milyar TL’ye ve sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,4’e ulaştı.
Toplam kredi hacmini yıllık yüzde 17 artışla 20,7 milyar TL’ye taşıdıklarınısöyleyen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, yüzde 24 ile en yüksek büyümeyi KOBİ kredilerinde gerçekleştirdiklerini belirtti.
Taze, şöyle konuştu: “KGF’nin işlerliğinin artırılmasının desteğiyle 2017’de üretime, ihracata, yatırıma dayalı büyümeyi finanse ettik. KOBİ’lerimize ve çiftçilerimize alternatif çözümler sunmaya devam ediyoruz.”
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