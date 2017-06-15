KOBİ’de bu yıl yüzde 20 büyürüz
Bu yıl KOBİ’lerin finansmana erişimi için teminata ulaşma adına başta KGF kredileri olmak üzere çok önemli adımlar atıldı.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “KGF kredilerinde 13,5-14 milyar TL kredi kullandırımı yüzde 15,6 pazar payı ile lider durumdayız” diyor.
Cemal Onaran, KGF’nin de katkısıyla bu yıl KOBİ kredilerinde yüzde 20 büyüme beklediklerini söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Sonraki haber COSA, yurtdışına açılacak
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