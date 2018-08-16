KOBİ’lere vade çözümü
Ticari yaşamda hızlı bir dönüşüm var. Fintech start up’lar, bankalar ve şirketler arasındaki ilişkileri daha sağlıklı hale getiren çözümler üretmeye çalışıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren E2B de bunlardan biri. Şirketin kurucusu Mürsel Karabıyık, ticari yaşamın vazgeçilmez bir faktörü olan ‘vade’ uygulamasına çözüm getirdiğini söylüyor.
Karabıyık, E2B olarak geliştirdikleri ve yakın bir zamanda bankalara sunacakları ‘FaturamPara’ projesini anlattı:
BİZ KİMİZ?
Türk ticaret hayatının ödeme alışkanlıklarına uygun milli ödeme sistemleri üzerinde çalışan bir teknopark şirketiyiz. “Ticarette vade olmaz,” “açık fatura kullanılmaz”, “Amerika’da, Avrupa’da bu kadar vade uygulanmıyor” gibi klişeleşmiş yorumları tamamen ortadan kaldıracak, dünyada bir ilk olan FaturamPara projemizi geliştirdik. Bunun yanında elektronik çek ve elektronik senet ödeme sistemleri üzerinde de çalışmaktayız.
ELEKTRONİK FATURALAR VADEYİ YANSITMIYOR
Elektronik fatura üzerindeki alanlardan biri olan ödeme vadesi ne yazık ki zorunlu alan değil. Bu nedenle elektronik faturalarda belirtilen vadeler gerçeği yansıtmıyor. Bu yüzden sektörel bazda uygulanan vadelerin takibi yapılamıyor.
HEM ALACAKLI HEM DE BORÇLUYUM
Vadelerin takip edilememesinin ve uzun olmasının yarattığı en büyük sorun, alacaklının alacağı olmasına rağmen boş yere borçlanma maliyetlerine katlanması. Alacaklı alacağı varken sadece vadesi uzun diye borçlanma araçlarına yönelmemeli. Borçlanma araçları ve finansman yöntemleri borçlunun borcunu ödeyememesi için geçerli olmalı.
Ülkemizde vadeleri belirleyenler büyük şirketlerdir ve bu şirketlerin sermaye ve finansman sorunları KOBİ’lere göre yok denecek kadar azdır. Oysaki KOBİ’lerin borçlanma maliyetleri zaten yüksek ve üstüne bir de alacakları varken bu alacaklarını ödeme aracı olarak kullanamadıkları için borçlanma maliyetlerine katlanmaları adil değil.
KOBİLER EZİLİYOR!
Faiz ve kurdaki artışın etkisiyle uzun olan vadelerin daha da uzaması, başta KOBİ’ler olmak üzere piyasayı kilitlemiş durumda. Bu süreçte vadeye tavan uygulaması ya da POS uygulamaları gibi geçici çözümler bulunmaya devam ediyor.
Ancak bu uygulamalar piyasaların sorunlarını çözmek yerine piyasaları daha da kayıt dışı uygulamalara yöneltiyor. Ayrıca bu uygulamalar “büyük balık” olarak nitelendirdiğimiz güçlü olan tarafları daha da güçlendirirken “küçük balık”ları daha da zayıflatıyor.
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