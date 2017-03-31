KOBİ’nin kredilerdeki payını yüzde 25’e çıkaracağız
ING Bank, son yıllarda KOBİ bankacılığında artan iş hacmiyle dikkat çekiyor. 2013 yılına kadar ticari bankacılık çatısı altındafaaliyetlerine devam eden KOBİ Bankacılığı birimi, bu tarihten itibaren ayrı bir genel müdür yardımcılığı çatısı altına taşındı.
Bu tarihte 3,7 milyar TL olan KOBİ kredileri hızlı bir büyüme trendine girdi ve 2017’nin şubat ayı sonu itibarıyla 8 milyar TL seviyelerine yükseldi. 2016 yılında KOBİ’de yüzde 10 büyüyen ING Bank, 2017’nin ilk iki ayında yüzde 12 büyüme sağladı. Bu performansta Kredi Garanti Fonu (KGF) seferberliği önemli pay alıyor.
KGF destekli kredi olanağından yararlanmak ya da bilgi almak isteyen KOBİ’lere her türlü desteği vermek üzere çalıştıklarını söyleyen ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz,KGF kapsamında bin 500’den fazla şirkete 1 milyar TL’lik kredi kullandırdıklarını belirtiyor.
Yılmaz, önümüzdeki dönemde KGF kredilerinin kapsamının genişlemesiyle birlikte bu rakamı daha da yukarı taşıma hedefinde olduklarını söylüyor. Sermaye getirisini de bu süreçte artırdıklarını söyleyen Erdoğan Yılmaz, bu oranı eksi iken üç yıllık süreçte yüzde 12-13 seviyesine çıkardıklarını kaydediyor.
Yapılan faaliyetler sonucunda KOBİ kredileri, ING’nin toplam kredileri içinde yüzde 18-19 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. 2017 yıl sonu itibarıyla bu oranı yüzde 25 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan Yılmaz, sözlerine şöyle devam ediyor: “KGF kredilerinde yeni açılımla birlikte hedef 1 milyar TL olan büyüklüğü yıl sonunda 4 milyar TL’ye çıkarmak.
Ülkedeki ekonomik perspektifle birlikte bu rakam daha da artabilir. 123 bin KOBİ ile çalışıyoruz. Öncelikle bu müşterilerimizle çalıştık. Bu müşterilerimizin yanında müşterimiz olmayan KOBİ’lerle de çalışmaya başlayacağız. Ağırlıklı olarak imalat sanayindeki küçük ölçekli işletmelerle iş yapıyoruz. Hedefimiz, KOBİ’lerde yatırım kredisi ağırlıklı çalışmak.
Şu ana kadar verilen kredilerin dağılımında üretim, ticaret ve hizmette eşit bir dağılım var.” KOBİ’lere kredi vermenin haricinde danışman portföy yöneticileri aracılığıyla da hizmet verdiklerini anlatan Erdoğan Yılmaz, “KOBİ’lerin her türlü ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt vermek için çalışıyoruz. Onların sürdürülebilir büyümesini sağlamak için yanlarında oluyoruz” diyor.
Hollanda merkezli ING Grubu’nun Türkiye’deki iştiraki konumunda olan ING Bank Türkiye, bu ülkeyle yaşanan siyasi krizle birlikte akla ilk gelen şirketlerden biri oldu. Bu konuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan Yılmaz şunları söyledi: “ING Bank Türkiye olarak müşterilerimize değer katma ve Türkiye ekonomisine destek olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Diplomatik ya da politik gelişmeler, hiçbir dönemde bu ana gayemizde değişikliğe neden olmadı. Önümüzdeki dönemde de aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte mevduat ve kredi hacmindeki büyüme trendimiz devam ediyor.”
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