KOSGEB kredisine 20 kat talep
Başbakan Binali Yıldırım tarafından aralık ayında ağırlıklı olarak KOBİ’lere sağlanacağı açıklanan kredi destekleri, büyük bir ilgiyle karşılandı. KOSGEB, Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden sağlanacak desteklerin uygulama aşamasına geçip geçmediğini araştırdık. Özetleyelim…
Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından kullandırılan ‘Nefes Kredisi’ kullandırılmaya başlandı. KOSGEB üzerinden 15 bin KOBİ’ye kullandırılması öngörülen 0 faizli, 50 bin liralık destek için 300 bine yakın başvuru yapıldı.
Bir bankacı, ilginin yüksekliğini kredinin çok uygun olmasına bağlıyor. Aynı bankacı, “Bu krediye başvurmayanı dövüyorlar desek haksızlık etmeyiz” diyor.
15 bin KOBİ’ye kullandırılacak bu kredi için yaklaşık 300 bin başvuru yapıldığından, Başbakan Yıldırım, “Bütün başvuruları değerlendireceğiz” diyerek uygulamanın genişleyeceğini açıkladı. Ancak, bunun için KOSGEB’e yeni kaynak aktarılması gerektiğine dikkat çekiliyor.
KGF üzerinden şirketlere sağlanacağı açıklanan 250 milyar liralık kredi desteğine gelince. KGF, kredi kullanımı için bankalarla protokoller yapmaya başladı.
Edindiğimiz bilgiye göre, Ziraat Bankası ve Denizbank’a sağlanan öncelik sonrasında Garanti, İş, Akbank, Yapı Kredi, Finansbank, TEB, Şekerbank gibi bankalarla protokol görüşmeleri başlatıldı.
Bankalara ilk etapta 100 milyon liralık limit verildiği bilgisine ulaştık. Büyük bir bankanın KOBİ sorumlusu, “Bu rakamlar çok küçük ama kullandırdıkça yeni limitler sağlanacak” diyor.
KGF’nin sağlayacağı limitler konusunda özellikle ‘batık’ uyarısı öne çıkıyor. Bilindiği gibi KGF, bu kredilerde batık oranını yüzde 7 olarak belirledi. Bir bankacı, “KOBİ segmentinde batık oranı yüzde 4 civarında.
Yüzde 7 çok makul bir oran. Ayrıca kim daha az kredi batırırsa, daha çok limit alabilecek. Bence çok yerinde ve doğru bir kriter” değerlendirmesinde bulunuyor.
Özellikle KGF kaynaklı kredilerin koşullarındaki yumuşamanın, teminat yaratma sıkıntısı içinde olan şirketlere önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Böylece, teminat gösterme sıkıntısı yaşayan şirketler, projelerine dayanarak kaynak sağlama olanağına kavuşacak.
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