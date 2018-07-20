Kredi hacmi daralacak mı?
Kredi/mevduat rasyosu, son verilere göre yüzde 122. Türkçesi, bankalar topladıkları her 100 TL’lik mevduata karşılık 122 TL’lik kredi kullandırmış. Kredi faizleri yükseliyor. Aslında zincirin son halkasını oluşturuyor kredi faizleri.
Şöyle ki, Merkez Bankası piyasaya yüzde 17.75 ile fon sağlıyor. Bankalar, hatırı sayılır tutardaki mevduata yüzde 18-19’ları bulan oranlar veriyor. Üstelik vade 32 gün ile kısıtlı olduğu halde.
Operasyonel maliyetler ve risk primini eklediğinizde maliyetler yüzde 22’yi buluyor. Dolayısıyla nihai müşteriye kullandırılan kredinin maliyetide yüzde 25’lerde. Finansmanı bankalardan sağlayan faktoring şirketleri de bunun üzerine komisyonlarını eklediğinde maliyetler bir anda enflasyonun iki katına ulaşabiliyor.
Başlıktaki sorumuza gelirsek… Bankalar yeni kredi kullandırma konusunda ne kadar istekli olacak? Yapılandırma çalışmaları yürüyen 10 milyar doları aşan tutarda dev krediler var. Üstelik sadeceYıldız Holding’in 6.5 milyar dolarlık kredisiyle ilgili yapılandırma işlemleri imzalandı.
Yine bu köşede okuduğunuz gibi Yıldız Holding, borç azaltmaya başladı bile. Grup, Şok’un halka arzından 1 milyar 850 milyon TL ve 650 milyon dolarlık geri ödemeyi yaptı bile. Halen pazarlıkları süren şirketleri de elden çıkardığında borç stoku bir miktar daha azalacak.
Diğer yandan Türk Telekom’un yönetim şirketi Otaş, Doğuş Grubu, Bereket Enerji, IC İçtaş Astaldi, Gama, Akenerji gibi şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Hafta içinde konuştuğumuz bankacılar, kredi hacminin reel olarak düşmeye devam edeceğini söylüyor.
Bir bankacı, “Önümüzdeki dönemde kredi/mevduat rasyosu düşmeye devam edecek. Bankalar, bugünkü koşullarda kredi açma konusunda çok da istekli olmayacak. Bugünkü faiz oranlarıyla hangi şirketler borçlarını ödeyebilecek?” sorusunu yöneltiyor.
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