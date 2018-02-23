Kredilerde risk görmüyoruz
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, geçen yılı değerlendirmek ve 2018 yılı beklentilerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla cuma sabahı bir araya geldi.
2017 yılına ilişkin olarak “Normalleşmenin ilk adımları atıldı” değerlendirmesinde bulunan Erbil, global büyümedeki olumlu trendler ve bunun Türkiye’nin de hızlı büyümesine katkısı, KGF kredilerinin desteği gibi faktörlerle bankacılık sektörünün iyi bir yılı geride bıraktığını ifade etti.
2018 yılına ilişkin de “normalleşme sürecinin devamı” tanımlamasını kullanan Fuat Erbil, 2017’deki yüzde 7-7,2 büyümenin ardından 2018’deki performansın yüzde 4-5 aralığında olacağını tahmin etti. Bu ortamda kredi büyümesinin yüzde 15’lerde olacağı tahmininde bulunan Erbil, risk unsuru olarak gördüğü enflasyonda yılın ikinci yarısında tek hanelerin görülebileceği kanaatinde.
Toplantının önemli başlıklarından biri de son dönemde iki büyük şirket olan OTAŞ ve Yıldız Holding ile ilgili gündeme gelen kredi borçları haberleri oldu. Türk Telekom’un satın alınması sürecinde ana ortak OTAŞ’ın bankalardan kullandığı 4,75 milyar dolarlık kredide en büyük payı olan bankalardan biri 1 milyar dolar ile Garanti Bankası.
Geçen hafta yine bu sayfalarda yazdığımız üzere, Garanti, 1 milyar dolarlık OTAŞ riskini yakın izlemeye almasıyla birlikte ayrılan karşılık oranını yüzde 1’den yüzde 8’e yükseltti.
Banka bu risk için ayrılan karşılık oranını 2018’de yüzde 30’a yükselteceğini, kalan kısmın teminatlarla rahat biçimde karşılanacağını da açıkladı. Fuat Erbil, OTAŞ ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “OTAŞ çok değerli stratejik bir varlık. Türk Telekom stratejik değeri olan bir varlık ve işlerine de başarılı bir şekilde devam ediyor.
Ulaştırma Bakanlığı konunun çözümü üzerinde çalışıyor. Ancak ihtiyatlı olma anlamında biz de diğer bankalar da tedbirimizi aldık. Gerekli karşılıkları ayırdık. En kötü senaryoya dahi hazırız. Ancak bakanlığın da çalışmaları sonucunda burada iyi bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. OTAŞ’ta çoklu bir alıcı potansiyeli devam ediyor ama detay veremem.”
Yine geçen hafta Ekonomist’te yayınlanan haberimizde Yıldız Holding’in 6,5 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak üzere bankalarla görüştüğünü yazmıştık. Burada Garanti Bankası’nın riskinin de 2 milyar 240 milyon TL olduğunu belirtmiştik.
Fuat Erbil, bir soru üzerine Yıldız Holding ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Yıldız Holding’in bankalarla bugüne kadar kredi anlamında en ufak bir sorununun olmadığını kaydeden Erbil, “Kendi stratejileri doğrultusunda bazı yapılandırmalar yapıldı. Ben burada önemli bir risk görmüyorum” dedi.
Son yıllarda enerjinin yanında otoyol, köprü, havalimanı gibi önemli işlerde bankacılık sektörü proje finansmanında çok hareketli oldu.
Fuat Erbil’e büyük proje finansmanlarının geri dönüşünde bir sorun görüp görmediğini, bu projelerin yeniden yapılandırılması ile ilgili taleplerin gelip gelmediğini de sorduk. Böyle bir beklentisi olmadığını söyleyen Fuat Erbil, zaten projelerin çoğunda devlet garantisi olduğunu da hatırlattı.
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