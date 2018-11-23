Kredilerin yarısı KOBİ’lere
30 Eylül itibarıyla Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı, yılın başından itibaren yüzde 31 artarak 112,4 milyar TL’ye ulaşırken net kâr ise 929,4 milyon TL olarak gerçekleşti.
TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 61’ini oluşturdu. Toplam 68,8 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını KOBİ’lere kullandırıldı.
Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın üçüncü çeyreğinde takipteki kredilerinin oranı yüzde 3,22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 28 oranında artarak 71,1 milyar TL’ye ulaştı.
TEB’in öz kaynakları 10 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16,58 olarak gerçekleşti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?