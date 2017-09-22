Kuveyt Türk, altın bankacılığında iddialı
Türkiye’de ‘yastık altı’ diye tabir edilen ve ekonomiye sokulmayıp evlerde tutulan altın miktarı hala yüksek. Ancak son yıllarda altın bankacılığında önemli gelişme kaydedildiği de bir gerçek. Bankaların bu alandaki ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğinde son yıllarda artış yaşandığı göze çarpıyor.
Özellikle faizsiz yatırımı tercih eden müşterilerin portföylerinde altının önemli bir yerinin olması, katılım bankalarının bu alandaki payını ve rolünü de büyütüyor. Katılım bankaları arasında ise Kuveyt Türk, hem altın bankacılığıyla teknoloji altyapısını birleştirdiği ürün ve hizmetleriyle hem de pazardan aldığı payla öne çıkıyor.
Arkadaşımız Ceren Oral, Kuveyt Türk Bireysel Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral ile bir araya gelerek Kuveyt Türk’ün altın bankacılığında 2017’nin ilk yarısını nasıl geçirdiğini sordu. Bankanın bu alandaki yeni dönem hedeflerini de öğrendi. Mehmet Oral’ın aktardıklarını ana başlıklar halinde özetledik.
İLK SIRADAYIZ
Altın bankacılığına 2007’de, altın toplamaya 2011’de başladık. Bugüne kadar yastık altından ekonomiye 12,3 ton altın kazandırdık. Katılım bankalarının tüm bankacılık sektöründe altın bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 20. 2017 ilk altı ay itibarıyla, altın bankacılığında katılım bankaları arasında yüzde 61 payla ilk sırada, tüm bankalar arasında yüzde 12,5 payla üçüncü sırada yer alıyoruz. Pazar payımızı korumak öncelikli hedeflerimizden biri.
2017 HEDEFİ 2 TON
2017’nin ilk yarısında bankamızdaki altın hesaplarının toplam büyüklüğü 19,1 tona, toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde ekonomiye 1 ton altın kazandırdık. Yılın ikinci yarısında da 1 tona ulaşmayı ve yılı toplamda 2 tonla kapatmayı hedefliyoruz.
KÂR PAYI ÖDÜYORUZ
Altın bankacılığı alanında birçok ilkimiz var. İşletim ücreti almıyoruz ve müşterilerimiz altınlarını katılım hesabında tuttukları takdirde üstüne kâr payı ödüyoruz. 2015’te Türkiye’de ilk olan çeyrek altın alış-satış işlemlerini ve Çeyrek Altın Hesabı’nı hizmete sunduk. Müşterilerimiz, internet ve mobil de dâhil tüm şubelerden çeyrek altın işlemleri yapılabiliyor, şubelerden fiziki altın da alabiliyor.
GRAM VE ÇEYREK
Altın birikimi yapmak isteyen müşteriler, altınlarını Kuveyt Türk ‘Altına Altın Katılma Hesapları’nda değerlendirebiliyor. Altına faizsiz getiri sağlayan ilk hesap türü olan bu hesap, minimum aylık vadeli olarak açılabiliyor. Burada farkımız sadece gramda değil çeyrek altında da bu olanağı sunmamız.
5,5 GÜN/24 SAAT
Altın Birikim Hesabı ile verilen talimatla istenen tarihlerde birikimci adına alım-satım işlemi yapabiliyor. Altın alım-satımı yapmak isteyen müşterilerimiz, altın hesaplarından hafta içi 5,5 gün/24 saat gün içi marjlarla işlem yapabiliyor. Çünkü bu işlemler cuma gecesi 00:00’a kadar yapılabiliyor, pazar gecesi de yine 00:00’da başlıyor. Bu nedenle 5,5 gün diyoruz. Altın bankacılığıyla teknoloji altyapısını birleştirerek ATM’den gram altın işlemlerini ilk kez biz başlattık.
ALTIN GÜNLERİ
‘Altın Cuma’ uygulamamızla müşterilerimiz, her cuma belirlenen 20 şubeye getirdikleri ziynet altınları 24 ayar saf altın olarak hesaplarına yatırabiliyor. Altın uzmanı beş şubemizde ise her gün altın toplama yapılıyor. Hedefimiz her iki tarafta da şube sayısını artırmak.
ALTIN KART
Bu kartla müşterilerimize, hem kredi kartı hem de ATM kartı harcamaları sonrasında bonus yerine gram altın veriyoruz. Böylece müşterilerimize, altın hesaplarında altın birikimi yapma olanağı sağlıyoruz. Kartın kullanımının da yaygınlaşmasını bekliyoruz.
ALTIN EFT’YE HAZIRIZ
Süreçleri tamamlanmak üzere olan ve yıl sonunda devreye alınması planlanan altın EFT sistemi var. Bu sistem için altyapımızı hazırladık. Yine 5 gün/24 saat bu olanağı sağlayacağız. Altının para gibi elektronik transferinin yapılabilecek olması sektöre dinamizm getirecek. Müşteriler de altını daha kullanılabilir bir yatırım aracı olarak görecek. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında İstanbul’un altın merkezi olacağını öngörüyorum.
‘KAZAN-KAZAN’
Altın ‘kazan-kazan’ olanağı sağlayan bir yatırım aracı ve çalkantılı dönemlerde dahi güvenli liman olma özelliğine sahip. Bu nedenle yatırımcılar altını portföylerinde her zaman bulundurmalı. Yaygınlaşmasını sağlamak için altını dijital ortamlarda daha çok kullanmayı hedefliyoruz. Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize inovatif altın ürün ve hizmetleri sunacağız.
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