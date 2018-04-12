Kuveyt Türk’ten 400 milyon TL sermaye artırımı
Kuveyt Türk, olağan genel kurul toplantısını üst yönetim ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirdi.
2017 yılı finansal tabloların ve bankanın performansının değerlendirildiği toplantıda, bankanın 2017 net kârının 2016’ya göre yüzde 24,4 artışla 674 milyon TL’ye ulaştığı, toplam öz kaynaklarının da yıllık bazda yüzde 17,4 artışla 4,6 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
Toplantıda Kuveyt Türk’ün ödenmiş sermayesinin 2017 yılı kârından bedelsiz olarak 400 milyon TL artırılarak 3,5 milyar TL’ye çıkarılması kararı alındı.
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2017’de 2016’ya kıyasla yüzde 35 artışla toplamda 2,3 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik” dedi.
Uyan, Eylül 2017’de 106 gün vadeli 400 milyon TL’lık kira sertifikası ihracıyla ‘katılım bankacılığı sektöründe TL cinsinden tek seferde en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı’ alanında Türkiye rekorunu kırdıklarını da kaydetti.
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