Leasing sektörünü hangi alanlar büyütecek?
2014’te 7,4 milyar dolar işlem hacmine ulaşan ancak sonrasında gerileme eğilimine giren leasing sektörü, 2015’te 6,3 milyar dolar, 2016’da ise 6,1 milyar dolar hacim elde etti.
Döviz kurlarındaki dalgalanma, büyümedeki yavaşlama ve yatırımlardaki azalma, sektörün iş hacminde meydana gelen azalmanın en önemli nedenleri arasında gösterilirken, bu ortamda 2017 öngörüleri de merak ediliyor.
Biz de Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ile bir araya gelerek leasing sektöründeki beklentileri ve sektör için fırsat oluşturabilecek alanları konuştuk. Ayrıca Garanti Leasing’in 2016 yılını değerlendirdik ve 2017 iş planlarını öğrendik.
Öncelikle sektörün genel görünümünü konuştuğumuz Ünal Gökmen, 2016’daki 6,1 milyar dolarlık işlemin yaklaşık yarısının iki segmentten geldiği bilgisini aktarıyor. Buna göre, toplam iş hacminin yüzde 24’üne denk gelen 1,4 milyar doları gayrimenkul sat-geri kiralamadan, yüzde 25’ine denk gelen 1,5 milyar doları iş ve inşaat makinelerinden elde edildi.
Enerji, demir-çelik, kimya, gıda sektörlerine yönelik yapılan toplam üretim makineleri hacmi 1 milyar dolar, tekstilin hacmi ise 440 milyon dolar oldu. Gayrimenkul dışında kalan makine sat-geri kiralamanın hacmi ise 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Sektörün 2017 beklentilerinden de söz eden Ünal Gökmen, 2017’de 6,5-7 milyar dolarlık iş hacmi öngörüldüğünü dile getiriyor. Sektördeki iş hacminin yüzde 70’inin yabancı para cinsinden gerçekleştiğini ve belirleyici unsurun döviz kurlarındaki seyir olduğunu vurgulayan Gökmen’e göre, sat-geri kiralamada 1,7-2 milyar dolar, iş ve inşaat makinesinde 1,6 milyar dolar hacim elde edilebilir.
Enerji, demir-çelik, kimya, gıda sektörlerinde 800-850 milyon dolar, tekstilde 500 milyon dolar, gayrimenkul dışındaki makine sat-geri kiralamada 400-500 milyon dolar hacim öngörülüyor.
Ünal Gökmen, makine sat-geri kiralamaya ek olarak sektörü büyütebilecek iki farklı alana dikkat çekiyor. Bunlardan biri tekne ve yatların leasingi, diğeri ise ağır vasıta araçların finansmanında leasing kullanımı.
Gökmen, her iki segment için bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını, tekne ve yat konusunda sorunların çözüldüğünü, ağır vasıta araçları tarafında da olumlu mesajlar geldiği bilgisini paylaşıyor. Ünal Gökmen, “Leasing yoluyla finanse edilen tır, çekici, kamyon gibi ağır vasıta araçların kiralayanın öz malı sayılması yönünde bir düzeltmeye ihtiyaç var.
Çünkü şu anki yönetmelikle leasingi yapılan araç, leasing şirketinin üzerine görünüyor ve bu durumda araçlara uluslararası taşımacılık yapmaları için gerekli olan K2 ve C2 belgeleri verilmiyor. Türkiye’de 20 bine yakın ağır vasıta aracın satıldığını göz önüne alırsak, bu alan sektörü büyütebilecek potansiyele sahip” diyor. Gökmen, 2017’de bu iki alanda özel çalışmalar yapacaklarını aktarıyor.
Ünal Gökmen, Garanti Leasing’in 2016 tablosunu ve 2017 hedeflerini ise şöyle sıralıyor:
■ Yüzde 12,1’lik pazar payıyla sektörün ikinci büyük oyuncusuyuz. 2016’da aktif büyüklüğümüz yüzde 17 büyüdü ve 5,5 milyar TL’ye yükseldi. 2016’da 741 milyon dolarlık iş hacmi elde ettik.
■ 741 milyon dolarlık iş hacmimizin yüzde 27,5’i iş ve inşaat makinesi, yüzde 19,7’si makine ekipmanları, yüzde 9’u metal işleme, yüzde 9’u tekstil, yüzde 8’i gayrimenkul-sat geri kiralama, yüzde 3’ü matbaadan geldi.
■ 2017’de 750 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyoruz. 16 Nisan’daki referandum sonrasında makine yatırımlarında artış bekleniyor. Böyle bir durumda, büyüme hızının da artmasıyla birlikte 750 milyar dolarlık hedefimizin üstüne çıkabiliriz.
■ Risk arz ettiğini düşündüğümüz sat-geri kiralamadan ziyade odak noktamızda makine finansmanı bulunuyor. Makineye ek olarak sağlık, tekne ve yatlar ile ağır vasıta araçları tarafında özel çalışmalar yapacağız. Bu dört segment, 2017 ajandamızla önemli kalemler olacak.
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