Leasingciler Sapanca’da ne konuştu?
Türkiye’de leasing sektörü istediği büyümeyi bir türlü gerçekleştiremiyor. 2014 yılındaki 7,4 milyar dolar iş hacmini bir daha yakalayamayan sektör, 10 milyar dolarlık hacim hedefine odaklanmışken, 2015 yılında seçimlerin etkisiyle 6,3 milyar dolar ve 2016 yılında ise iç ve dış faktörlerin etkisiyle 6,1 milyar dolar hacim gerçekleştirebildi.
2017 yılında da yükselen kurların etkisi dikkate alındığında şimdilik 2016 rakamına odaklanılmış durumda. Ancak nisan ayındaki referandumun ardından oluşabilecek olumlu bir havayla birlikte sektör temsilcileri 6,5 milyar dolar seviyelerine ulaşılabileceği kanaatinde.
Sektörün 10 milyar dolarlık hacme ulaşması, yeni bir solukla ivmelenmesi adına leasing şirketleri ve iş ortaklarının önceki hafta Sapanca Güral’da bir araya geldiğini öğrendik.
Sektör profesyonellerinin ne konuştuğunu merak ettik ve soruşturduk. Sektörün büyük hacimli şirketlerinden birinin genel müdüründen aldığımız bilgiye göre, burada sektörün gelişimi adına ne gibi adımlar atılması gerektiği konuşuldu. Aynı genel müdür, “Kendimizi daha iyi anlatabilmek için Anadolu’da konferanslar düzenleyeceğiz” diyor.
Öncelikle belirlenen ilk üç şehir ise Eskişehir, Manisa ve Kahramanmaraş. Ayrıca, filo şirketlerinin satın alacağı çekici ve kamyonların da leasing işlemiyle alınabilmesi gibi yeni ürünlerle de sektörün iş alanının genişletilmesi yönünde çalışmalara hız verilmesi kararlaştırılmış durumda.
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