Leasingde hedef, beş yılda 10 milyar dolar
Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasında KOBİ’lerin üretim, istihdam ve gelirlerini arttırmak için başvurdukları çeşitli finansal yöntemler var. Bu yöntemlerin ilk sıralarında finansal kiralama (leasing) geliyor.
KOBİ’lere sunulan ikinci uygulama ise Sat-Geri Kirala… Bu hizmet sayesinde bir şirketin aktifinde bulunan menkul ve gayrimenkuller finansal kiralama şirketine satılıp ardından yeniden kiralanarak finansman sağlanabiliyor.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) koordinasyonuyla yürütülen “Leasing ve KOBİ’ler – Birlikte Güçlü Yarınlara” buluşması önceki hafta Manisa’da yapıldı.
Leasing sektörünün uzmanları, yerel işletmelerle buluşup onlara leasingi ve işlerinde nasıl kullanabileceklerini anlattı.
Finans Editörümüz Gözde Yeniova’nın takip ettiği toplantıda FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı ve Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ile konuştuk.
Bu konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:
• Sektör 2017 yılında yüzde 15 civarında artış ile 21 milyar TL işlem hacmi hedefliyor. 2017 yılı haziran ayı verilerine göre işlem hacminin yüzde 25’ini gayrimenkul leasingi, yüzde 26’sını iş ve inşaat makineleri, yüzde 16’sını diğer makine ve ekipmanlar, yüzde 6’sını tekstil makineleri, yüzde 7’sini ise metal işleme makineleri oluşturuyor.
• İlk yarıda 3 milyar dolar yeni işlem oldu. Geçen yıl 6 milyar dolardı. Bunu altyapı ve üst yapı yatırımları tetikliyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi tarafındaki yatırımlarda artış var. Sonra tekstil ve otomotiv geliyor. Son çeyrekte 6,5 milyar dolar işlem hacmi bekliyoruz.
• Finansal kiralama sektörünün 2023 yılı hedefi 100 bin müşteri ve 10,4 milyar dolar iş hacmi. Şu an 60 bin müşteri var. İşlem hacminde yüzde 26 ile en büyük paya iş ve inşaat makineleri sahip. Burada kamu altyapı ihaleleri ve projelerinin ağırlığı var. Özellikle Anadolu’da tarım sektörünün iş hacminin artırılmasını planlıyoruz, orada potansiyel görüyoruz.
• İlk altı aylık dönemde 92 milyar TL kredi kullandırdık. Kullanılan krediler, yatırım ve ticaret finansmanına harcanıyor. Finansal kiralama ağırlıklı olarak özel sektörün makine yatırımlarını finanse eden bir finansal araç. Finansal kiralama işlemlerinin yaklaşık yüzde 75’i makine-ekipman, yüzde 25’i ise fabrika, ofis, otel, hastane, okul gibi ticari taşınmazların finansmanından oluşuyor.
• Aralık 2016 dönemi itibarıyla finansal kiralama sektörünün alacaklarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artarak 44 milyar TL seviyesine ulaşması, aktif büyüklüğünün son bir yılda yüzde 19,3 ve öz kaynaklarının ise yüzde 12,6 oranında büyümesi, sektörel performansın yükseldiğini gösteriyor.
• Son beş yıla baktığımızda penetrasyon oranının yüzde 6’lar civarında olduğunu görüyoruz. Hedefimiz penetrasyon oranını büyütüp yüzde 10’a ulaştırmak.
• Anadolu’daki ağırlığımızı artırmak istiyoruz. İzmir bölgesinde varız. Doğu illerinde zorlanıyoruz. Vendor leasing yöntemi olan satıcılarla anlaşmalı yaptığımız işleri artırmayı planlıyoruz.
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