Lisans sınavları elektronik ortama taşınıyor
Geçen hafta finans sektöründe iki genel müdür yönetim kurullarına geçiş yaparken, iki profesyonel ise CEO koltuğuna oturdu. Generali Sigorta, Türkiye’de kurulup varlığını devam ettiren en eski yabancı sermayeli şirket. İtalyan sigorta devi Generali Grubu’na bağlı olan Generali Sigorta şirketinde genel müdür Mine Ayhan’ın yerine Maurizio Pescarini getirildi.
42 yaşında olan Pescarini, işletme yönetimi yüksek lisansı ile finans sektöründe işletme ve operasyon gibi alanlarda 20 yıllık deneyime sahip. Pescarini, Generali Grubu’na katılmadan önce İtalyan’ın en büyük bankalarından biri olan Banca Monte dei Paschi di Siena’da dört yıl operasyonlardan sorumlu başkan ve Aviva Avrupa’da müşteri ilişkileri ve inovasyon bölümü direktörü olarak görev yaptı.
Genel müdürlük görevini devreden Mine Ayhan da yapılan yönetim değişikliği sonrasında Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Europ Assistance Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine getirildi. Genel müdürlük devir teslimi yapan bir diğer kurum da Global Menkul Değerler oldu. Kurumun genel müdürü Gökhan Özer bundan
sonra yönetim kurulu başkan vekili olarak çalışmalarına devam edecek.
Global Yatırım Holding bünyesinde de ilave görevler üstlenecek. Gökhan Özer’in yerine genel müdür olarak atanan isim ise yine kurum içinden Gülşeyma Doğançay oldu. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları, 2012’den bu yana Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından kâğıt ortamında, haziran ve aralık aylarında, yılda toplamda dört gün şeklinde yapılıyor.
Tebliğ ile belirlenen sekiz lisans türünden biri veya birkaçına sahip olmak isteyen adayların, ilgili lisanslara ilişkin sınav konularında başarılı olmaları gerekli. Her bir lisans türü için iki ile 12 arasında değişen sayıda konudan sınav olunması gerekiyor ve toplam 19 farklı konudan sınav yapılıyor. İşte bu lisanslama sınavları, yapılan çalışmalarla elektronik ortama taşınmaya başladı.
SPL Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız, “SPL tarafından kâğıt ortamında yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının elektronik ortam üzerinden de gerçekleştirilmesine imkan veren Elektronik Lisanslama Sınavlarının (e-LS) ilk aşaması devreye girdi” diyor. e-LS, ilk aşamada altı sınav konusu için, SPL merkezinde bulunan bilgisayarlı sınav salonunda, hafta içi üç gün ve her gün altışar seans olmak üzere düzenlenmeye başladı.
e-LS’nin kapsamını zaman içinde daha da geliştireceklerini söyleyen Yıldız, sözlerine şöyle devam ediyor: “e-LS yani elektronik sınav ile sınav katılımcılarının sınavlara girebilmek için altı ay beklemesine gerek kalmadı.
Bununla birlikte, bir lisansa ait tüm sınav konularına aynı gün girmek yerine 45’er dakikalık sınav konularına istenilen günlerde ayrı ayrı girilebilecek ve sınav sonuçları beş iş günü gibi çok kısa bir süre içerisinde öğrenilebilecek.” Tuba Ertugay Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, bugüne kadar gerçekleştirilen lisanslama sınavları sonucunda 78 bin adet lisansa hak kazanıldı.
Lisans sahibi kişilerin yaklaşık 40 bini sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışıyor. Bu sayının da yaklaşık 27 bini bankalarda görev yapıyor.
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