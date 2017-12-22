MB’nin faiz artırımı bankaları nasıl etkileyecek?
Geçen hafta hem içte hem de dışta merkez bankalarının faiz kararları, piyasaları etkileyen en önemli unsurlar oldu. FED’in çarşamba günü ‘güvercin’ davranmasının sonucu olarak TCMB, 50 baz puan faiz artırdı. Piyasalarda beklenti 100 baz puan faiz artırımı olacağı yönündeydi.
Bunun etkisini de dolar kuru ve tahvil piyasasında gördük. Bu konular günlük basında da analiz edildi. Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu, faiz artışının bankacılık sektörüne etkisi. Konuyla ilgili olarak Yapı Kredi Yatırım bankacılık analistlerinin yaptıkları değerlendirmeyi sizlerle de paylaşmak istedik.
Değerlendirmede dikkat çeken pasaj şu: “Artan faiz ortamında Halkbank ve Vakıfbank’ın toplam fonlamaları içinde TL repo ve TL mevduat fonlamasının daha yüksek ağırlığa sebep olması nedeniyle daha olumsuz etkilenmelerini öngörüyoruz.
Bu iki bankayı takiben İş Bankası ise özellikle yüksek TL repo fonlaması ağırlığı nedeniyle olumsuz etkilenecek. Garanti ve Akbank’ın ise daha düşük TL repo ve TL mevduat fonlaması ağırlığı ve bir yıllık vadede daha düşük bilanço vade uyumsuzluğu sayesinde diğer bankalara göre daha sınırlı olumsuz etkilenmelerini bekliyoruz.”
Faiz artırımı sonrasında bankaların Merkez Bankası’ndan olan fonlama maliyetlerinde 50 baz puan artış olacağından, Yapı Kredi Yatırım, maliyetlerdeki artışın yukarı yönlü kredi fiyatlamalarıyla bir miktar telafi edileceği kanaatinde.
Ancak bilançolardaki vade uyumsuzluklarına dikkat çeken kurum analistleri, kredilerin yukarı yönlü fiyatlamalarının 2018’in ikinci yarısında kârlılığa tam olarak yansıyacağı yorumunu yapıyor. Kurum analistleri, TL mevduat faizlerinde de artışın yarım puanda kalacağı görüşünde.
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