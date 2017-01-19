MB’nin faiz artırımı dövizin hızını keser mi?
Geçen hafta rekorlarına yenisini ekleyen dövizde dolar 3,93, Euro ise 4,11 TL seviyelerini gördü.
Ardından gelen TCMB hamlesi yükselişi durdursa da bu durum kısa sürebilir.
Şimdi gözler 24 Ocak’ta yapılacak TCMB toplantısında.
Piyasalar faiz artışını fiyatlayıp sakinleşirken, bunun dövizin hızını kesip kesmeyeceği tartışılıyor.
Çünkü MB’nin çok sert faiz artışı yapması beklentisi düşük.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Ürun ve servisten önce 'yerli' oyuncu olunmalı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?