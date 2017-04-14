Meriç Uluşahin, PASHA Bank’ta
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dahil olduğu üçgende kurumsal ve ticari müşterilere sürdürülebilir bankacılık hizmeti veren PASHA Bank, Meriç Uluşahin’i bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bünyesine kattı.
PASHA Bank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Agha Ali Kamalov ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi N. Süreyya Serdengeçti’nin görevlerinden ayrıldığı belirtildi.
Bankanın Yönetim Kurulu’na seçilen iki yeni isim ise Farid Mammadov ve Meriç Uluşahin oldu. Nisan 2014’ten Mart 2016’ya kadar Abank’ta genel müdürlük görevini yürüten Uluşahin, Ekim 2016’dan bu yana KentBank d.d. Hırvatistan Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
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