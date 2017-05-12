Murat Akşam, Türkiye Finans’ta
Türkiye Finans, ticari bankacılık genel müdür yardımcılığı görevi için TEB’den transfer yaptı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Murat Akşam, 2 Mayıs’tan itibaren Türkiye Finans’ta yeni görevine başladı.
Murat Akşam’ın özgeçmişiyle ilgili kısa bir not aktarmak istiyoruz. İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Akşam, 1991’de Beko’da satış temsilcisi olarak başladığı kariyerine 1993-1997 yılları arasında Ram Dış Ticaret’te bölge sorumlusu olarak devam etti.
1997 yılında TEB’e transfer olan Akşam, en son TEB’de kurumsal bankacılık grup direktörü olarak çalışıyordu.
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