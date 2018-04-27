Namık Aksel’e yeni görev
HSBC Türkiye’de, Ali Batu Karaali’nin Akbank’a transfer olmasıyla boşalan hazine yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonuna nihayet atama yapıldı.
Bankanın iştiraki olan HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü ve kurumun yönetim kurulu başkanvekili görevlerini yürüten Namık Aksel, 1 Nisan 2018 itibariyle HSBC Türkiye’nin hazine ve sermaye piyasalarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.
HSBC Türkiye’ye 2004’te katılan Namık Aksel, dâhâ öncesinde Yapı Kredi Bankası’nın hâzine ve portföy yönetimi bölümlerinde çalıştı.
Bankacılık sektöründe 25 yıllık deneyimi bulunsan Aksel, 2004-2008 yılları arasında HSBC Portföy’de grup başkanı olarak görev yaptı. Aksel, 2008’den bu yana da genel müdür olarak görev yapıyordu.
Namık Aksel, aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Türkiye Kurumsal Yatırıma TO^tidten Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.
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