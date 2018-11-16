Odeabank yeniden yapılanıyor
Bank Audi’nin ana sermayedar olduğu Odeabank, Türk bankacılık sektörüne 2012 yılında hızlı bir giriş yaptı. Agresif büyüme stratejisiyle hareket eden Odeabank, aradan geçen yaklaşık altı yıllık süreçte mevduat, kredi ve toplam aktifler açısından özel bankalar arasında dokuzuncu sıraya kadar yükseldi.
Bankanın bu büyümesinde etkin rol oynayan isimlerden genel müdür Hüseyin Özkaya, 2017 sonunda emekliye ayrılmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayının ardından bu göreve nisan ayında Yapı Kredi’nin hazine yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Mert Öncü transfer edilmişti.
Mert Öncü’nün transferinin ardından da Yapı Kredi kökenli iki genel müdür yardımcısı daha transfer edildi. Önce temmuz ayında bankanın strateji ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Mehmet Gökmen Uçar getirildi.
Ardından eylül ayında teknoloji ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı görevine Yapı Kredi’de altyapı ve işletim grup direktörlüğü yapan Sinan Erdem Özer transfer edildi.
Mert Öncü yönetimindeki bankanın üst düzey yönetiminde geçen hafta da yeniden yapılanma adına önemli değişiklikler olduğunu gördük. Bankanın üst düzey yönetiminde yer alan Mehmet Gökmen Uçar, Alpaslan Yurdagül ve Yalçın Avcı’nın sorumluluk alanlarında değişikliğe gidildi.
Buna göre:
• Mehmet Gökmen Uçar, finans, finansal kontrol ve stratejiden sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi.
• Finansal kurumlar ve yatırım bankacılığı genel müdür yardımcısı
Alpaslan Yurdagül, genel müdür vekili ve kredi tahsisten sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine atandı.
• Yönetim Kurulu kararıyla kurumsal ve ticari iş kolu ile KOBİ Bankacılığı iş kolu “Ticari Bankacılık” adı altında birleştirildi. Yalçın Avcı, ticari bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi.
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