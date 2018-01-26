Odeabank’ta B planına doğru mu?
Bankacıların hafta boyunca en çok konuştuğu konuların başında Odeabank’taki genel müdür ataması geliyor. Genel müdür kim olacak? Genel müdür adayına getirilen BDDK vetosu kalkacak mı?
Odeabank yönetimi ve hissedarları, BDDK yönetimi nezdinde çalışmalara devam ediyorlar. Ancak henüz bir onay alınabilmiş değil.
Edindiğimiz bilgilere göre, BDDK yönetimi, eylül ayında yapılan IMF/Dünya Bankası toplantıları sırasında bazı konuşmalardan rahatsız olduklarını aktarmış ve genel müdür adayına onay vermemişlerdi.
Geçen sayımızda yer verdiğimiz gibi, banka yönetimi B planı üzerine de çalışıyor ve alternatif yeni genel müdür adaylarına ilişkin ön çalışmalar yapıyor. Ancak birinci önceliğin BDDK yönetimine genel müdür adayını kabul ettirmek olduğu bilgisine ulaştık.
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