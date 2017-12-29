Odeabank’ta yeni genel müdüre BDDK itiraz etti mi?
Lübnan sermayeli Banka Audi’nin Türkiye’de Ekim 2012’den bu yana faaliyet gösteren iştiraki Odeabank’ın genel müdürü Hüseyin Özkaya görevinden ayrıldı.
Banka tarafından açıklanan ayrılık kararı piyasalar için sürpriz değildi. Finans kulislerine bu konu yaz ortasında düşmüştü.
Yeni CEO’nun atanmasına kadar, halihazırda genel müdür vekili ve finanstan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini ifa etmekte olan Naim Hakim, genel müdürlük görev ve sorumluluklarını üstlenecek.
Bankanın yönetim kurulu üyesi ve iç sistemler başkanı Ayşe Korkmaz da, mevcut sorumluluklarının yanı sıra, yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.
İyi de yeni genel müdür kim olacak? Edindiğimiz bilgiye göre, yeni genel müdür, Hüseyin Özkaya ayrılmadan önce belliydi ve istifa kararıyla birlikte BDDK’ya bildirildi.
Ancak BDDK yönetiminin yeni genel müdüre karşı çıktığı yönünde bilgiler aldık. Banka yönetimiyle BDDK arasında görüşmelerin sürdüğü söyleniyor.
Bu itirazı doğrulatamadığımız için, yeni genel müdürün ismini burada veremiyoruz. Ancak edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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