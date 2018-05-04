ÖDED, bilgiye erişim istiyor
Türkiye’de 30 ödeme kuruluşu ve 12 elektronik para kuruluşu faaliyet gösteriyor. Kamunun hedefi, 15 yaş ve üzerindeki 27,7 milyon vatandaşı finansal sistemlerle tanıştırmak. Ayrıca finansal sistemlerle çalışmayan küçük işletmelere de ulaşmak. Bunun için de ödeme ve elektronik para kuruluşları önemli görevler üstlenmiş durumda.
Sektörün çatı örgütü Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED), Türkiye’de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin geliştirilmesini, Türkiye’yi ödeme sistemleri alanında teknoloji ve bilgi ihraç eden bir ülke haline getirmeyi ve üyeler ve sektörler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini temin etmeyi hedefliyor.
ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, dünyada fintech şirketlerinin çok hızlı geliştiğini ve çok büyük değerlemelere ulaştığını söylüyor. Eliaçık, Türkiye’de bu şirketlerin bankacılık sektörüyle rekabet ederek değil tamamlayıcı görev üstlenerek, Türk finans sistemini geliştirme hedefinde olduklarını ifade ediyor.
Burhan Eliaçık, 2018 ajandasıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de güçlü ve dünya ile rekabet edebilecek bir ödeme sistemleri oluşturmak için neler yapılabileceği üzerinde duracağız.
Bunun için sektörde bankaların ulaşabildiği bilgiye erişimi mümkün kılan ve haksız rekabetin önüne geçen bir ekosistemin oluşmasını bekliyoruz. Erişim için, kamu tarafından düzenlemelerin güncellenmesini talep ediyoruz. İkinci konu da rekabet. Bankalarda ortak zeminlerde iş yaparak kendi içimizde rekabet etmeliyiz.”
Kamu kurumlarındaki tahsilat ve ödeme işlemlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da yapılabileceğine ilişkin tebliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kamu tahsilatlarında yeni bir dönem başlama arifesinde. Burhan Eliaçık, “Böylece kamu tahsilatlarında çok daha yenilikçi ve kolaylıklar sunan bir dönemi başlatacağız” diyor.
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