Ödeme kuruluşlarının sayısı artıyor
Ödeme kuruluşu ve Elektronik Para Kuruluşu lisansı alan şirketlerin sayısı, yılın ilk yarısı itibarıyla 35’e ulaştı.
BDDK lisanslı şirket sayısındaki artışın finansal servislerin derinleşmesi, yenilikçi hizmetlerle rekabetin artması ve nakitsiz toplum hedefine ulaşılması konularında ciddi ivme yarattığını söyleyen Ödeme ve Elektronik Para Derneği’nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “Düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana lisans alan veya almayı bekleyen şirketler arasında hem yerli sermayeli hem de küresel oyuncular var” diyor.
Burhan Eliaçık lisans düzenlemesinin; sektörün geleceğe güvenle bakmasını, geleceği öngörebilmesini, düzenleyicilerin desteğinin net ifadesi olmasını ve sektörün geliştirdiği işbirliklerinin gün geçtikçe pazarı büyüttüğünün görülmesini sağladığını söylüyor.
Eliaçık, “Lisans alan şirketler, geliştirdikleri farklı iş modelleri ve odaklandıkları alanlar itibarıyla mevcut pazardan pay almaktan öte ülkemizde ödeme sistemleri pazarını büyütmeye yöneliyor” diye konuşuyor.
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