Ödeme sistemlerinde global oyuncu olacağız
Cardtek Holding’in CEO’luk görevine geçen nisan ayında Abank’ta Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Turgut Güney getirildi.
Şirketin yeni yatırımlar, uluslararası iş ortaklıkları ve globalleşme stratejisine liderlik edecek olan Güney ile Yayın Yönetmenimiz Talat Yeşiloğlu konuştu. Güney, başlıklar halinde iş ajandası ile ilgili şu bilgileri verdi:
• Bankacılık, kısa süre öncesine kadar ödeme sistemlerinin hakimiydi. Fakat yeni düzenlemeler neticesinde artık ödeme sistemlerinin yeni oyuncuları var: Payment System Provider – Ödeme Sistem Sağlayıcıları. Biz de sadece bankalara değil bu şirketlere de hizmet sağlayıcı olarak ödemeler dünyasının önemli oyuncularıyla işbirliğinde olmayı hedefliyoruz.
• Türkiye’de ödeme sistemleri yazılım ve donanım tedarikçileri arasında Cardtek zaten lider konumda. Bu liderliğimizi “unicorn” olarak perçinlemeyi hedefliyoruz. Elbette bunu yazılım ihracatıyla yapmak mümkün. Global pazar için hedefimiz ise ödeme sistemleri dünyasında global listede ilk 10 fintech şirketinden biri olmak.
• En öncelikli hedefimiz Amerika pazarı. Çünkü Amerika’da ödeme sistemleri anlamında çok büyük bir oyun alanı var ve EMV dönüşüm tecrübemizle orada yaratacağımız katma değer çok ilgi çekiyor. Başta Silikon Vadisi’ndeki ofisimiz olmak üzere, ABD’deki üç ofisten hem kartlı ödeme sistemleri hem de akıllı şehir çözümlerimizi tanıtıyoruz.
• Silikon Vadisi’ndeki ekibimiz, dünyada animasyon denince ilk aklınıza gelen, en çok bilinen tema park için bir proje hazırlıyor. Kapalı devre çalışan bu tema parkta giriş turnikesinden tutun içerideki her türlü aktiviteye katılım ve yeme-içme akıllı bilekliklere tanımlı. Bizim hedefimiz bu kapalı devre sistemi kişinin kredi kartıyla güvenli şekilde entegre ederek, açık devre halinde daha etkin kullanılmasının mümkün olacağı bir kullanıcı deneyimi tasarlamak.
• Önümüzdeki beş yıl içinde ödemeler dünyasının tamamen kabuk değiştirip harmanlanacağına inanıyorum. Teknolojik gelişmelerin hızına yetişebilmek de inanabilmek de mümkün değil. Yakında sürücüsüz arabalarda otururken yemek siparişinizi araba panelindeki uygulama mağazasından verip mobil cüzdanınızla ödemeniz mümkün olacak.
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