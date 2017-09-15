Online finansman platformu Octet, Türkiye’de
Dünyanın yeni ticaret merkezi olan Asya Pasifik ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Avusturalya merkezli online finansman platformu Octet, Türkiye pazarına girdi.
Octet Türkiye adıyla faaliyet gösterecek olan şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldığı izinle Türkiye’de bankalar ile finansman ihtiyacı olan KOBİ’leri buluşturacak.
Octet’in 73 ülkede 30 bine yaklaşan işletme ile yıllık 2 milyar doların üzerinde işlem hacmi yarattığını söyleyen Octet Genel Müdürü Dr. Selim Seval, “Türkiye’de hedef kitlemiz ekonominin belkemiğini oluşturan, aynı zamanda finansal kaynaklara erişimde zorluk çeken KOBİ’ler ve esnaf sanatkarlar.
Hedefimiz bir yılda 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşmak” diyor. Octet platformunun Çin, Hindistan, Avusturalya ve ABD’de yaygın kullanılan bir sistem olsa da özellikle Avrupa pazarında henüz pek tanınmadığını anlatan Seval, “Türkiye ile birlikte Avrupa pazarına açılmanın da ilk adımını atmış oluyoruz. Şirketin küresel stratejisinde Avrupa’ya Türkiye üzerinden girmek var” diye konuşuyor.
Sistem nasıl işliyor? Portala alıcı ve satıcı KOBİ’lerin üye olması gerekiyor. Üyelik işlemleri tamamen ücretsiz yapılıyor. Ancak üye olabilmek için şirketlerin kredi notunun iyi olması ve finansal verilerinin uygun olması gerekiyor.
Ayrıca şirketlerin kredi kartı limitine dikkat ettiklerini kaydeden Seval, “Sipariş Octet dijital platformu üzerinden geldiğinde, satıcı firma müşterisinin kredi değerliliğinden ve ödeme yapma gücünden emin oluyor. Octet platformu, satıcıya herhangi bir maliyet yüklemezken, alıcı kullandığı taksit veya talep ettiği erteleme kadar komisyon ödüyor” şeklinde konuşuyor.
Şu anda Octet olarak tüm kredi kartı sistemleri ile anlaşmaları olduğunu vurgulayan Seval, şöyle konuşuyor: “Hem alıcı ve satıcıyı buluşturuyoruz hem de yapılacak ticari işlemin finansmanı için en uygun kredi koşullarını sunan bankayı buluyoruz. Bankalara da vereceği kredinin geri dönüşünü garantiye alması için söz konusu şirketlerin mali yapısı ve borçluluk durumunu gösteriyoruz. Dolayısıyla tüm tarafların kazandığı, tüm ticari işlemlerin kayıt altına alındığı bir platform sunuyoruz.”
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