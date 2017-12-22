Papara, yurtdışına açılıyor
BDDK’dan Elektronik Para Kuruluşu lisansını Nisan 2016’da alan Papara, aynı yılın eylül ayında faaliyetlerine başladı. 2017 yıl sonu yaklaşırken 1 milyar TL’lik finansal işlem hacmine ve yaş ortalaması 21-22 olan 450 bin kullanıcıya ulaştı.
Papara’nın 2019 hedefi ise Türkiye’de 10 milyar TL’lik hacim ve 3 milyon aktif kullanıcı. Eylül ayında MasterCard ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi olarak Türkiye’de ilk defa banka bağımsız MasterCard logolu ön ödemeli kart üreten ve Papara Card markasıyla kullanıma sunan şirketin 2018 hedefinde ise yurtdışı var.
Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı, 2018 yılında Kuzey Afrika, Rusya,Azerbaycan ve Avrupa’dafaaliyete geçmeye hazırlandıklarını ifade ediyor. Öncelikli olarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına ürünlerini götürmek istediklerini söyleyen Karslı, “Rusya ve Tunus’ta bir finansal kurum ve Azerbaycan’da bir banka ile faaliyetlerinin sunulması konusunda anlaştık.
Avrupa’da da elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere lisans başvurusu yapacağız” diyor. Bu çalışmalar için gelecek yıl 20 milyon TL’lik yatırım yapılması planlanıyor. Papara CEO’su İlker Diker ise Papara’nın sunacağı uluslararası para transferi hizmetlerinin geleneksel uygulamalardan yaklaşık yüzde 80 daha ucuz olacağını iddia ediyor.
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