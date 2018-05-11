Paylink ile vadeyi bir güne düşürüyoruz
BDDK onaylı banka dışı en büyük ödeme sistemleri organizasyonu olan Arena Bilgisayar’ın iştiraki Paynet Ödeme Sistemleri, yıllık 800 milyon TL’lik işlem hacmine sahip ve 10 binden fazla kurumsal üyesi bulunuyor. Son üç yılda ortalama yüzde 80 büyüyen şirketin hedefi 2018’de de bu trendi devam ettirmek ve işlem hacmini 1 milyar 250 milyon TL’ye çıkarmak.
Temelleri 2000 yılında Arena’nın müşterileri ile ödemelerini organize etmek üzere atılan Paynet, 2015 yılında yapılan yasal düzenlemelerin ardından tüm sektörlerde ödemeye aracılık hizmeti vermeye başladı. Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz, “Gelinen noktada işlem hacmimizin sadece yüzde 20’si Arena Bilgisayar’dan geliyor. Müşteri ağımızı genişletmeye devam ediyoruz” diyor.
Paynet, 10 bankayla çalışıyor ve şirketlere sanal POS bağlıyor. Son kullanıcı hangi kartla gelirse gelsin taksit imkanı sağlıyor. Ürün satılır satılmaz herkesin ödemesini anında aldığını anlatan Bakay Korkmaz, böylece çek, senet veya ödeme problemini ortadan kaldırdıklarını, bu sistemin adının Paylink olduğunu söylüyor.
Korkmaz, “Bayilerin tek tek 10 bankadan POS alma yükünü ortadan kaldırıyoruz. a Parayı da tek tek istenilen hesaba gönderiyoruz, Böylece 70 günlük vadeyi bir güne düşürüyoruz” diyor.
Bakay Korkmaz, bundan sonraki süreçteki ajandalarını ise şöyle açıklıyor: “Paynet olarak fiziksel POS sistemine de bir ay içinde başlıyoruz. Sanal POS sistemini POS’un içine ekliyoruz.
Yine ana şirket bayiye mal verince anında ödeme yapılacak ve hemen e-fatura mail olarak gönderilecek. Bunun yanında Fiba Banka kuruluşu Finberg’den yatırım alan Bizim Hesap isimli şirketle müşterilerimize POS hizmeti sunuyoruz.
Bu iş ortaklığı KOBİ’lere tek noktadan tüm banka kartlarına taksit yapma imkanı sunuyor. B2B sektöründe önemli markalara yazılım konusunda altyapı sağlayan Univera ile de iş ortaklığı yaptık. Son olarak sözleşmeleri blockchain üzerinden yapmak üzerine çalışıyoruz.”
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