PayU ‘hub’ ile her yerde geçerli ödeme sistemi sunacak
Türkiye’de e-ticaretin giderek artması beraberinde alternatif ödeme sistemlerinin de çeşitlenmesini sağladı.
Bu nedenle finansal teknolojiler (fintech) alanında faaliyet gösteren ödeme şirketleri Türkiye’de hizmetlerini artırıyor ve yeni çözümler sunarak özellikle KOBİ’lerin ticareti daha kolay yapmaları için platform oluşturuyor.
Bunlardan biri de PayU. Dünyanın önemli medya ve e-ticaret markalarını bünyesinde bulunduran Naspers’ın bir iştiraki olan PayU, şu an dört kıtada, 16 ülkede faaliyet gösteriyor.
Dünyada 200 binden fazla üye iş yerine 250’den farklı yerli ödeme yöntemi sunan PayU, Türkiye’de Eylül 2011’de faaliyet göstermeye başladı. Şirket, bugün itibariyle 6 binden fazla işletme ile iş yapıyor.
PayU, yakın zamanda ödeme teknolojisi platformu ZOOZ’u satın aldı. Bu satın alma sonrası PayU Hub platformunu oluşturan şirket, burada birçok ülkede geçerli olan ödeme yöntemlerini sunuyor. Böylece Türkiye’deki işletmelerin bu hub üzerinden dışarıya açılmalarını sağlamak hedefleniyor. Konu hakkında konuştuğumuz PayU Türkiye Genel Müdürü Emre Güzer’in anlatımlarını ana başlıklar halinde aktarıyoruz.
- Fintech’ler, e-ticaret ve mobil ödeme çözümleri sayesinde bankaların erişemediği, çalışma alanlarının dışında kalan işleri yakalayıp ekosisteme katma değer kazandırıyor. Türkiye’de e-ticarette kredi kartı dışındaki ödeme kullanımı yüzde 10 civarında. Bunu artırmak için yeni nesil ödeme sistemleri üzerinde çalışıyoruz.
- Yerel ödeme çözümlerine tek bir entegrasyonla erişim sağlayan PayU Hub sayesinde Türkiye’deki iş ortaklarımızı yurtdışına açmak istiyoruz. PayU Hub, e-ihracat konusunda öne çıkmak ve farklı pazarlara açılmak isteyen işyerlerimiz için kritik bir çözüm.
- Baktığınızda tek bir sanal POS ile dünyanın her yerinden VISA ve MasterCard logolu kartlarla ödeme alabilirsiniz. Fakat Türkiye gibi kredi kartının yoğun olarak kullanıldığı pazarların dışında kalan çok sayıda ülke var. Örneğin, Doğu Avrupa’ya ya da Latin Amerika ülkelerine satış yapmak istiyorsanız orada yaşayan insanların kullandığı online ödeme çözümlerini sunmak zorundasınız. Aksi takdirde çok sınırlı sayıda kişiye erişim sağlamanız söz konusu.
- Oysa pazarın tümüne hitap etmek istiyorsanız hem oradaki lokal ödeme çözümlerini sunmalısınız hem de oradaki döviz kurları üzerinden online satış yapabiliyor olmalısınız. PayU Hub da tam olarak bunu sağlıyor.
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