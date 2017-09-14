Portföy büyüklüğümüz 2 milyar TL
2017 yılının ilk yarısında kira, konut ve finansal gelirlerden oluşan toplam hasılatımız 43,5 milyon TL, net kârımız 24,7 milyon TL oldu. Toplam aktiflerimiz ise 1,916 milyon TL’ye yükseldi.
Yedi yıl gibi kısa bir sürede portföyümüzü yeni projelerle zenginleştirerek yaklaşık dört kat artırdık.
Yılın ilk altı ayında nitelikli ofis, konut ve otel projelerimizden oluşan gayrimenkul portföy büyüklüğümüz 2 milyar TL’ye yaklaştı.
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin en büyük paydaşlarından biriyiz. Proje kapsamında 46 ve 34 katlı iki ofis kulesi ve sekizer katlı üç ticari bloğun inşasına 2016 yılsonunda başladık. Vakıf GYO ile ortak hayata geçirdiğimiz İstanbul/Sancaktepe’deki bin 37 konutluk Bizimtepe Aydos Konut projemizde ise satışlar sürüyor.
Er Konut ortaklığında Erzurum’da başladığımız Şehristan Konutları projemizin satışları da devam ediyor. 24 bin metrekarelik arsa üzerinde, üç farklı tipte 13’er katlı 13 bloktan ve toplamda 620 daireden oluşan projemizin Mayıs 2018’de alıcılarına teslim edilmesini planlıyoruz.
Dr. Feyzullah Yetgin/ Halk GYO Genel Müdürü
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