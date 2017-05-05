QNB Finans Portföy’e yeni genel müdür
İstanbul ve Londra’nın önde gelen yatırım bankalarında hisse senedi satış uzmanı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Egemen Erden, Tunç Erdal’ın yerine QNB Finans Portföy Genel Müdürü olarak atandı.
Kariyerine 1993 yılında Finansbank’ta sermaye piyasaları grubunda başlayan Erden, sonrasında Londra’da Nomura International ve BNP Paribas’ın satış departmanlarında beş yıl analist olarak çalışarak uluslararası platformlarda deneyim kazandı.
2005 yılında Londra’dan İstanbul’a dönen Erden, Finans Yatırım’ın kurumsal satış ve trading bölümüne birim yöneticisi olarak katıldı. Finans Yatırım’ın uluslararası kurumsal satış departmanını genel müdür yardımcısı olarak yöneten Erden, aynı zamanda araştırma ve yatırım danışmanlığı departmanlarının sorumluluğunu da yürüttü.
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