QNB Finansleasing’ten kira sertifika ihracı
QNB Finansleasing, Vakıf Katılım’ın iştiraki Katılım Varlık Kiralama işbirliğiyle sektörde ilk kira sertifika ihracını gerçekleştirdi. İhraç kapsamında iki yıl vadeli 200 milyon TL fon sağlandı.
QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, “Piyasadaki mevcut borçlanma araçlarına iyi bir alternatif olacak kira sertifikası ihracıyla farklı yatırım ürünlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Karabiber, leasing ile yatırımlarını finanse etmek isteyen müşterilere daha uygun maliyet sunmayı ve 2017’den sonra 2018’de de pazar payını arttırmayı planladıklarını kaydetti.
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise reel sektördeki şirketlerin faizsiz sermaye piyasası ürünleriyle alternatif fonlara erişimini kolaylaştıracak çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
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