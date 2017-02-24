RE-PIE, AVM ve arazilere odaklandı
Türkiye’de yasal düzenlemelerle birlikte yatırımcı açısından alternatif yatırım araçları gündeme geliyor. Bunlardan biri de gayrimenkul yatırım fonları.
Şu anda sektörde altı gayrimenkul yatırım fonu şirketi bulunuyor. Konuyla ilgili SPK’dan ilk lisans alan şirket ise RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi. Şirketin sermayesi 2,5 milyon TL ve şirket ortakları, gayrimenkul ve finans konusunda uzman isimlerden oluşuyor.
Şirketin yüze 30’ar hissesi Mehmet Ali Ergin ve Caner Bingöl’e, yüzde 20’şer hissesi ise Sur Yapı’nın Patronu M. Haluk Sur ile Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel’e ait. Şirketin CEO’luğunu ise Global Menkul’den tanıdığımız bir isim Hasan Bayhan yapıyor.
RE-PEI, gayrimenkul portföy yönetim şirketleri arasında altı gayrimenkul yatırım fonu ile SPK’dan en fazla ihraç izni alan ve sektörün ilk AVM fonlarını kuran şirket. Geçen hafta içinde Emre Çamlıbel ve Hasan Bayhan ile biraya geldik.
Şirket yetkililerinin, kurdukları fonlar ve hedeflerine yönelik aktardığı bilgileri ana hatlarıyla paylaşıyoruz.
• Bireysel arsa yatırımı yapmak isteyen ancak bunun prosedürüyle ilgilenmek istemeyen yatırımcılar için Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu kurduk. Talep toplama başladık, fon açık uçlu,
31 Mart’a kadar talep topluyoruz. Öncelikle büyükşehir statüsündeki şehirlerde yapacağız. Bu fona nitelikli bireysel yatırımcıların ilgisi yüksek.
• Turkmall’a ait Söke, Tokat ve Akhisar’daki alışveriş merkezlerini ayrı ayrı gayrimenkul yatırım fonu kurarak satın almak için çalışmalar yürütüyoruz. Turkmall ile ön anlaşmayı yaptık. Önceliğimiz, Novada Outlet Söke Gayrimenkul Yatırım Fonu. 62 mağazanın tamamı Euro kontratlı. 40 milyon Euro yatırım büyüklüğü olan bu yer, Euro bazında, 12,5 yılda kendini geri döndürebiliyor. Her çeyrek, yatırımcılara kira dağıtımı yapılıyor.
• Bu fonu kurup satın almayı yaptıktan sonra 70 milyon Euro’ya ön anlaşmasını yaptığımız Tokat’a ve bir sonraki adım olarak 25 milyon Euro’ya ön anlaşma yaptığımız Akhisar’a başlayacağız.
• Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu’muz var. Bu, adını açıklamadığımız kendi iş kolunda gayrimenkul olmayan bir yatırımcı için kuruldu. Holding, bu alandaki yatırımlarını, bu fon üzerinden yapacak. Henüz ihraç yapmadık.
• Maslak 1453 Gayrimenkul Yatırım Fonu’na, henüz ihraç belgesini almadık. Proje iskanını aldıktan sonra buraya yatırım aktif hale gelecek. Bu projede ticari alanlar için anlaşmamız olacak.
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