Sağlam bilançomuzu daha da güçlendirdik
Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadınların işgücüne katılımını destekliyor, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışıyoruz.
2018’in ilk yarısında, sağlam bilançomuzu daha da güçlendirdik. Konsolide finansal tablolarımıza göre, aktif büyüklüğümüz 384 milyar 878 milyon TL’ye ulaştı. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığımız destek 319 milyar 245 TL’ye yükseldi.
Toplam krediler, yabancı para krediler ve TL krediler pazar paylarımız sırasıyla yüzde 11, yüzde 10,7 ve yüzde 11,1 seviyesinde geldi. Tüketici konut kredileri pazar payımız yüzde 12,7, tüketici kredi kartları hariç bireysel krediler pazar payımız yüzde 12,6 oldu.
Net kârımız 3 milyar 935 milyon TL, öz kaynak kârlılığımız yüzde 18,1, aktif kârlılığımız yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Sermaye yeterliliği oranımız yüzde 16,2 oldu. Müşteri mevduatı 222 milyar 933 milyon TL’ye ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payımız yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.
Fuat Erbil/Garanti Bankası Genel Müdürü
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