Sağlam mali yapımızı koruyoruz
Geleceği şekillendiren ve sektöre öncülük eden bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Müşteri memnuniyeti anlayışını, sağlam sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştirerek 2017’nin dokuz ayını başarıyla tamamladık. Etkin bilanço yönetimiyle sağlam mali yapımızı koruyoruz.
Konsolide finansal tablolarımıza göre, 2017’nin dokuz aylık döneminde aktif büyüklüğümüz 339 milyar 679 milyon TL’ye ulaştı. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığımız destek ise 274 milyar 88 milyon TL’ye yükseldi.
Dokuz ayda net kârımız 4 milyar 686 milyon TL olarak gerçekleşti. Öz kaynak kârlılığımız yüzde 17,4, aktif kârlılığımız yüzde 2 oldu.
Bu dönemde EBRD ile imzaladığımız beş yıl vadeli, 75 milyon Euro karşılığında yaklaşık 300 milyon TL’lik finansman, Yeşil Mortgage kredilerinin yaygınlaşmasını ve çevre dostu binalarla gelecek nesillerin korunmasını amaçlıyor.
Ayrıca Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste üçüncü kez yer alan Türkiye’den tek şirket olduk. Müşteri, çalışan ve paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışıyoruz.
Fuat Erbil/Garanti Bankası Genel Müdürü
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