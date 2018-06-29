Sanem Çıngay AXA Sigorta’da
AXA Sigorta Bireysel Teknik Başkanlığı görevine Sanem Çıngay atandı. Aynı zamanda icra kurulu üyesi olan Sanem Çıngay, Bireysel Teknik ve Underwriting, Fiyatlandırma ve Rezerv ile Sağlık ve Teknik Operasyon departmanlarının sorumluluğunu üstlenecek.
ODTÜ Matematik Bölümü’nden mezun olan, devamında da Lancaster University’de Ekonomi ve Cass Business School’da Aktüerya yüksek lisansı yapan Çıngay, çalışma hayatına Koç Holding Liderlik Programı ile başladı.
Allianz Almanya’da Koç Allianz Grubu’nu temsilen projeler yürüten Sanem Çıngay, daha sonra Koç Allianz Türkiye Bireysel Teknik Grup Müdürlüğü’nü üstlendi.
2010 yılında Ergo Sigorta’da Aktüeryadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 2017 yılında ise aynı şirkette Bireysel Teknik Direktörlüğünü yürüten Çıngay, son olarak Groupama Sigorta’da Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?